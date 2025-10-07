Full-Stack softverski inženjer kompenzacija in India u Cvent kreće se od ₹1.97M po year za Software Engineer II do ₹3.28M po year za Senior Software Engineer. Medijana year kompenzacionog paketa in India iznosi ₹2.83M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Cvent. Poslednje ažuriranje: 10/7/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije ()
Bonus
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹1.97M
₹1.75M
₹70.4K
₹146K
Senior Software Engineer
₹3.28M
₹2.79M
₹0
₹490K
Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
