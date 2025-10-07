Backend softverski inženjer kompenzacija in United States u Cvent kreće se od $108K po year za Software Engineer I do $147K po year za Lead Software Engineer. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $111K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Cvent. Poslednje ažuriranje: 10/7/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije ()
Bonus
Software Engineer I
$108K
$103K
$0
$4.3K
Software Engineer II
$121K
$113K
$0
$8K
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$147K
$131K
$2K
$14K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
