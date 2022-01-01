Cushman & Wakefield Плате

Каталог Компанија
Распон плата Cushman & Wakefield је од $16,850 у годишњој укупној компензацији за Razvoj poslovanja на доњем крају до $278,600 за Prodaja на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Cushman & Wakefield. Последње ажурирање: 8/24/2025

$160K

Računovođa
Median $60K
Finansijski analitičar
Median $87.2K
Menadžer projekta
Median $80K

Poslovni analitičar
$27.5K
Razvoj poslovanja
$16.8K
Analitičar podataka
$75.2K
Naučnik podataka
$118K
Pravni poslovi
$239K
Marketing
$92K
MEP inženjer
$128K
Menadžer imovine
$122K
Prodaja
$279K
Softverski inženjer
$186K
Tehnički menadžer programa
$143K
Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Cushman & Wakefield је Prodaja at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $278,600. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Cushman & Wakefield је $104,819.

