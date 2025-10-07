Direktorijum kompanija
Cruise
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Inženjer osiguranja kvaliteta (QA)

  • United States

Cruise Inženjer osiguranja kvaliteta (QA) Plate u United States

Inženjer osiguranja kvaliteta (QA) kompenzacija in United States u Cruise kreće se od $188K po year za L3 do $459K po year za L6. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $225K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Cruise. Poslednje ažuriranje: 10/7/2025

Prosečna Nivo
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije ()
Bonus
L3
Software Engineer(Početni nivo)
$188K
$139K
$35K
$13.9K
L4
Senior Software Engineer I
$267K
$179K
$58.1K
$29.2K
L5
Senior Software Engineer II
$351K
$200K
$137K
$14.8K
L6
Staff Software Engineer
$459K
$228K
$164K
$67.5K
Prikaži 3 Više nivoa
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Cruise, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)

Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.



Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Софтверски Инжењер ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Inženjer osiguranja kvaliteta (QA) poziciju u Cruise in United States iznosi $458,750 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Cruise za Inženjer osiguranja kvaliteta (QA) poziciju in United States je $238,000.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Cruise

Srodne kompanije

  • Instacart
  • CloudKitchens
  • Seesaw
  • Gemini
  • Patreon
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi