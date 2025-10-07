Backend softverski inženjer kompenzacija in United States u Cruise kreće se od $255K po year za L3 do $710K po year za L6. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $362K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Cruise. Poslednje ažuriranje: 10/7/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije ()
Bonus
L3
$255K
$154K
$53.6K
$47.2K
L4
$318K
$193K
$80.9K
$44.3K
L5
$371K
$204K
$122K
$45.4K
L6
$710K
$263K
$349K
$98.8K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Cruise, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)
Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.