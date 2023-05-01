Каталог Компанија
Crossover Health
Crossover Health Плате

Распон плата Crossover Health је од $39,322 у годишњој укупној компензацији за Korisnička podrška на доњем крају до $154,350 за Dizajner proizvoda на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Crossover Health. Последње ажурирање: 8/21/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $145K
Korisnička podrška
$39.3K
Marketing
$110K

Dizajner proizvoda
$154K
Често постављана питања

O cargo mais bem pago reportado na Crossover Health é Dizajner proizvoda at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $154,350. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Crossover Health é $127,723.

