Medijana Softverski Inženjer kompenzacionog paketa in United States u Crossbeam iznosi $161K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Crossbeam. Poslednje ažuriranje: 10/30/2025

Medijanski paket
company icon
Crossbeam
Software Engineer
Philadelphia, PA
Ukupno godišnje
$161K
Nivo
L3
Osnovna plata
$141K
Stock (/yr)
$20K
Bonus
$0
Godine u kompaniji
3 Godine
Godine iskustva
6 Godine
Koji su karijerni nivoi u Crossbeam?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnoviji podaci o platama
Додај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Crossbeam in United States iznosi $209,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Crossbeam za Softverski Inženjer poziciju in United States je $141,000.

