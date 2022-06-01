Direktorijum kompanija
Critical Mass
Critical Mass Plate

Plate Critical Mass kreću se od $20,895 ukupne kompenzacije godišnje za Дата Сајентист na nižem nivou do $167,160 za Регрутер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Critical Mass. Poslednja izmena: 9/3/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $50.8K
Маркетинг
Median $68K
Продукт Дизајнер
Median $69.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Бизнис Аналитичар
$44.1K
Дата Сајенс Менаџер
$162K
Дата Сајентист
$20.9K
Регрутер
$167K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$87.4K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Critical Mass je Регрутер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $167,160. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Critical Mass je $68,717.

