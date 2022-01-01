Direktorijum kompanija
Criteo Plate

Plate Criteo kreću se od $44,704 ukupne kompenzacije godišnje za Пројект Менаџер na nižem nivou do $686,000 za Бизнис Девелопмент na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Criteo. Poslednja izmena: 9/3/2025

$160K

Софтверски Инжењер
L2 $65.7K
L3 $83.1K
L4 $109K
L5 $157K

Inženjer mašinskog učenja

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Inženjer pouzdanosti sajta

Naučni istraživač

AI istraživač

Дата Сајентист
L2 $71.2K
L3 $73.2K
Продукт Менаџер
Median $92.8K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Продаја
Median $139K
Бизнис Девелопмент
$686K
Кастомер Сервис
$57.6K
Кастомер Саксес
$76.4K
Дата Аналитичар
$56.2K
Људски Ресурси
$203K
Информациони Технолог (ИТ)
$96.2K
Менаџмент Консултант
$92.5K
Маркетинг
$182K
Програм Менаџер
$170K
Пројект Менаџер
$44.7K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$159K
Солушн Архитекта
$110K
Technical Account Manager
$76.6K
Технички Програм Менаџер
$116K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Criteo je Бизнис Девелопмент at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $686,000. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Criteo je $94,505.

