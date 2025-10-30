Direktorijum kompanija
CRISIL
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plate

CRISIL Softverski Inženjer Plate

Medijana Softverski Inženjer kompenzacionog paketa in India u CRISIL iznosi £11K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete CRISIL. Poslednje ažuriranje: 10/30/2025

Medijanski paket
company icon
CRISIL
Software Engineer
Mumbai, MH, India
Ukupno godišnje
£11K
Nivo
-
Osnovna plata
£11K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Godine u kompaniji
2 Godine
Godine iskustva
2 Godine
Koji su karijerni nivoi u CRISIL?
Block logo
+£43.8K
Robinhood logo
+£67.3K
Stripe logo
+£15.1K
Datadog logo
+£26.5K
Verily logo
+£16.6K
Don't get lowballed
Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove
Plate za praksu

Doprinesi

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Softverski Inženjer ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u CRISIL in India iznosi £23,151 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u CRISIL za Softverski Inženjer poziciju in India je £11,039.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za CRISIL

Srodne kompanije

  • Databricks
  • Snap
  • DoorDash
  • Google
  • Dropbox
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi