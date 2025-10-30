Direktorijum kompanija
CRISIL
  • Plate
  • Finansijski Analitičar

  • Sve Finansijski Analitičar plate

CRISIL Finansijski Analitičar Plate

Medijana Finansijski Analitičar kompenzacionog paketa in India u CRISIL iznosi ₹1.09M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete CRISIL. Poslednje ažuriranje: 10/30/2025

Medijanski paket
company icon
CRISIL
Research Analyst
Bombay, MH, India
Ukupno godišnje
₹1.09M
Nivo
L01
Osnovna plata
₹990K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹99K
Godine u kompaniji
2 Godine
Godine iskustva
5 Godine
Koji su karijerni nivoi u CRISIL?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Finansijski Analitičar poziciju u CRISIL in India iznosi ₹7,800,538 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u CRISIL za Finansijski Analitičar poziciju in India je ₹1,089,361.

