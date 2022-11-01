CRISIL Плате

Каталог Компанија
Распон плата CRISIL је од $6,121 у годишњој укупној компензацији за Razvoj poslovanja на доњем крају до $48,765 за Analitičar sajber bezbednosti на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније CRISIL. Последње ажурирање: 8/24/2025

$160K

Finansijski analitičar
Median $12.6K
Poslovni analitičar
$12.7K
Razvoj poslovanja
$6.1K

Investicioni bankар
$20.3K
Analitičar sajber bezbednosti
$48.8K
Arhitekta rešenja
$48.6K
Често постављана питања

Rolul cel mai bine plătit raportat la CRISIL este Analitičar sajber bezbednosti at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $48,765. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la CRISIL este $16,462.

