CrimsonLogic Плате

Распон плата CrimsonLogic је од $57,900 у годишњој укупној компензацији за Analitičar podataka на доњем крају до $77,723 за Menadžer proizvoda на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније CrimsonLogic. Последње ажурирање: 8/21/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $62.8K

Full-Stack softverski inženjer

Analitičar podataka
$57.9K
Menadžer proizvoda
$77.7K

Често постављана питања

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-CrimsonLogic הוא Menadžer proizvoda at the Common Range Average level עם פיצוי כולל שנתי של $77,723. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-CrimsonLogic הוא $62,819.

