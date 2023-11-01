Каталог Компанија
Crimson Education Плате

Распон плата Crimson Education је од $49,750 у годишњој укупној компензацији за Menadžer projekta на доњем крају до $298,500 за Investicioni bankар на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Crimson Education. Последње ажурирање: 8/24/2025

$160K

Poslovni analitičar
$54.8K
Razvoj poslovanja
$65.7K
Investicioni bankар
$299K

Konsultant menadžmenta
$66.7K
Menadžer projekta
$49.8K
Tehnički pisac
$73.2K
Често постављана питања

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Crimson Education je Investicioni bankар at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $298,500. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Crimson Education je $66,168.

