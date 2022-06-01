Direktorijum kompanija
Cricut Plate

Plate Cricut kreću se od $109,450 ukupne kompenzacije godišnje za Дата Аналитичар na nižem nivou do $266,325 za Дата Сајенс Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Cricut. Poslednja izmena: 9/3/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $150K
Дата Аналитичар
$109K
Дата Сајенс Менаџер
$266K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Дата Сајентист
$118K
Маркетинг
$115K
Продукт Дизајнер
$141K
Продукт Менаџер
$190K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Cricut je Дата Сајенс Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $266,325. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Cricut je $141,290.

