Crexi Plate

Plate Crexi kreću se od $100,500 ukupne kompenzacije godišnje za Продаја na nižem nivou do $1,283,908 za Продукт Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Crexi. Poslednja izmena: 9/3/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Дата Аналитичар
$118K
Продукт Дизајнер
$167K
Продукт Менаџер
$1.28M

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

55 23
55 23
Продаја
$101K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$221K
