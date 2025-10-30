Direktorijum kompanija
Cresta
Cresta Rekruter Plate

Medijana Rekruter kompenzacionog paketa in Canada u Cresta iznosi CA$396K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Cresta. Poslednje ažuriranje: 10/30/2025

Medijanski paket
company icon
Cresta
Recruiter
Toronto, ON, Canada
Ukupno godišnje
CA$396K
Nivo
L3
Osnovna plata
CA$146K
Stock (/yr)
CA$250K
Bonus
CA$0
Godine u kompaniji
1 Godina
Godine iskustva
10 Godine
Koji su karijerni nivoi u Cresta?
Najnoviji podaci o platama
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Cresta, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Rekruter poziciju u Cresta in Canada iznosi CA$406,298 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Cresta za Rekruter poziciju in Canada je CA$395,824.

