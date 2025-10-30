Direktorijum kompanija
Prosečna Prompt Inženjer ukupna kompenzacija in United States u Cresta kreće se od $59.5K do $84.9K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Cresta. Poslednje ažuriranje: 10/30/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$68.2K - $79.9K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$59.5K$68.2K$79.9K$84.9K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Cresta, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Prompt Inženjer poziciju u Cresta in United States iznosi $84,942 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Cresta za Prompt Inženjer poziciju in United States je $59,532.

