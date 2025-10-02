Direktorijum kompanija
Credit Suisse
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Дата Сајентист
  • VP

Дата Сајентист Nivo

VP

Nivoi u Credit Suisse

Poredi nivoe
  1. ENO 1
  2. ENO 2
  3. ENO 3
    4. Prikaži 4 Više nivoa
Prosek Godišnje Ukupna kompenzacija
CHF 180,143
Osnovna plata
CHF 139,694
Akcije ()
CHF 0
Bonus
CHF 10,906

CHF 134K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Najnoviji unosi plata
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove
Imate pitanje? Pitajte zajednicu.

Posetite Levels.fyi zajednicu da stupite u kontakt sa zaposlenima iz različitih kompanija, dobijete savete o karijeri i još mnogo toga.

Posetite sada!

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Credit Suisse

Srodne kompanije

  • Citi
  • JPMorgan Chase
  • Chase
  • Bank of America
  • KeyBank
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi