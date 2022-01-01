CoStar Group Plate

Direktorijum kompanija
Plate CoStar Group kreću se od $60,000 ukupne kompenzacije godišnje za Кастомер Сервис na nižem nivou do $241,200 za Технички Програм Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u CoStar Group. Poslednja izmena: 10/13/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Associate Software Engineer $116K
Software Engineer I $123K
Software Engineer II $132K
Senior Software Engineer $160K
Lead Software Engineer $186K

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Mrežni inženjer

DevOps inženjer

Дата Сајентист
Median $129K
Cybersecurity Analyst
Median $170K

Продукт Дизајнер
Median $105K

UX dizajner

Продукт Менаџер
Median $130K
Кастомер Сервис
Median $60K
Маркетинг
Median $82K
Бизнис Аналитичар
$197K
Бизнис Девелопмент
$134K
Дата Аналитичар
$144K
Финансијски Аналитичар
Median $132K
Information Technologist (IT)
$78.4K
Маркетинг Операције
$61.6K
Продаја
$149K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
Median $230K
Технички Програм Менаџер
$241K
Венчур Капиталиста
$114K
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji CoStar Group, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (25.00% godišnje)

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u CoStar Group je Технички Програм Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $241,200. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u CoStar Group je $132,000.

Drugi resursi