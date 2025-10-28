Direktorijum kompanija
Continental
  • Plate
  • Menadžer Proizvoda

  • Sve Menadžer Proizvoda plate

Continental Menadžer Proizvoda Plate

Medijana Menadžer Proizvoda kompenzacionog paketa in Germany u Continental iznosi €78.1K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Continental. Poslednje ažuriranje: 10/28/2025

Medijanski paket
company icon
Continental
Product Manager
Hannover, NI, Germany
Ukupno godišnje
€78.1K
Nivo
E13
Osnovna plata
€76.8K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€1.3K
Godine u kompaniji
5 Godine
Godine iskustva
8 Godine
Koji su karijerni nivoi u Continental?
Block logo
+€50.3K
Robinhood logo
+€77.2K
Stripe logo
+€17.3K
Datadog logo
+€30.3K
Verily logo
+€19.1K
Najnoviji podaci o platama
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Proizvoda poziciju u Continental in Germany iznosi €104,214 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Continental za Menadžer Proizvoda poziciju in Germany je €76,777.

Drugi resursi