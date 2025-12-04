Direktorijum kompanija
Common Room
Common Room Softverski Inženjer Plate

Prosečna Softverski Inženjer ukupna kompenzacija in United States u Common Room kreće se od $145K do $211K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Common Room. Poslednje ažuriranje: 12/4/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$165K - $191K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$145K$165K$191K$211K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Common Room?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Common Room in United States iznosi $210,630 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Common Room za Softverski Inženjer poziciju in United States je $145,140.

Drugi resursi

