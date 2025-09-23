Direktorijum kompanija
CommerceHub
  Plate
  Софтверски Инжењер

  Sve Софтверски Инжењер plate

CommerceHub Софтверски Инжењер Plate

Medijana Софтверски Инжењер kompenzacionog paketa in Spain u CommerceHub iznosi €58.6K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete CommerceHub. Poslednje ažuriranje: 9/23/2025

Medijanski paket
company icon
CommerceHub
Software Engineer
Madrid, MD, Spain
Ukupno godišnje
€58.6K
Nivo
L2
Osnovna plata
€53.3K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€5.3K
Godine u kompaniji
0 Godine
Godine iskustva
16 Godine
Koji su karijerni nivoi u CommerceHub?

€142K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењер poziciju u CommerceHub in Spain iznosi €104,846 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u CommerceHub za Софтверски Инжењер poziciju in Spain je €58,060.

