Comcast
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

  • United Kingdom

Comcast Софтверски Инжењер Plate u United Kingdom

Софтверски Инжењер kompenzacija in United Kingdom u Comcast kreće se od £54K po year za II do £96.5K po year za Principal Engineer. Medijana year kompenzacionog paketa in United Kingdom iznosi £72.5K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Comcast. Poslednje ažuriranje: 9/30/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Engineer 1
I(Početni nivo)
£ --
£ --
£ --
£ --
Engineer 2
II
£54K
£51.9K
£0
£2.1K
Engineer 3
III
£58.3K
£55.7K
£0
£2.6K
Senior Engineer
£93.5K
£89.2K
£0
£4.3K
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate za praksu

Raspored sticanja

15%

GOD 1

15%

GOD 2

15%

GOD 3

15%

GOD 4

40%

GOD 5

Tip akcija
RSU + Options

U kompaniji Comcast, RSU + Options su podložni 5-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 15% stiče se u 1st-GOD (15.00% godišnje)

  • 15% stiče se u 2nd-GOD (15.00% godišnje)

  • 15% stiče se u 3rd-GOD (15.00% godišnje)

  • 15% stiče se u 4th-GOD (15.00% godišnje)

  • 40% stiče se u 5th-GOD (40.00% godišnje)

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU + Options

U kompaniji Comcast, RSU + Options su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



Uključeni Nazivi

Inženjer mašinskog učenja

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Mrežni inženjer

Inženjer osiguranja kvaliteta (QA)

Inženjer podataka

Produkcijski softverski inženjer

DevOps inženjer

Naučni istraživač

ЧПП

The highest paying salary package reported for a Софтверски Инжењер at Comcast in United Kingdom sits at a yearly total compensation of £102,950. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Comcast for the Софтверски Инжењер role in United Kingdom is £72,719.

Drugi resursi