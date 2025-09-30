Софтверски Инжењер kompenzacija in United Kingdom u Comcast kreće se od £54K po year za II do £96.5K po year za Principal Engineer. Medijana year kompenzacionog paketa in United Kingdom iznosi £72.5K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Comcast. Poslednje ažuriranje: 9/30/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Engineer 1
£ --
£ --
£ --
£ --
Engineer 2
£54K
£51.9K
£0
£2.1K
Engineer 3
£58.3K
£55.7K
£0
£2.6K
Senior Engineer
£93.5K
£89.2K
£0
£4.3K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
15%
GOD 1
15%
GOD 2
15%
GOD 3
15%
GOD 4
40%
GOD 5
U kompaniji Comcast, RSU + Options su podložni 5-godišnjem rasporedu sticanja:
15% stiče se u 1st-GOD (15.00% godišnje)
15% stiče se u 2nd-GOD (15.00% godišnje)
15% stiče se u 3rd-GOD (15.00% godišnje)
15% stiče se u 4th-GOD (15.00% godišnje)
40% stiče se u 5th-GOD (40.00% godišnje)
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Comcast, RSU + Options su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)
Uključeni NaziviPošaljite Novi Naziv