Софтверски Инжењер kompenzacija in Philadelphia Area u Comcast kreće se od $89.6K po year za I do $361K po year za Distinguished Engineer. Medijana year kompenzacionog paketa in Philadelphia Area iznosi $153K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Comcast. Poslednje ažuriranje: 9/30/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Engineer 1
$89.6K
$86.7K
$1.6K
$1.3K
Engineer 2
$119K
$108K
$7.5K
$3.3K
Engineer 3
$150K
$123K
$12.7K
$14.1K
Senior Engineer
$169K
$142K
$18.3K
$9K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
15%
GOD 1
15%
GOD 2
15%
GOD 3
15%
GOD 4
40%
GOD 5
U kompaniji Comcast, RSU + Options su podložni 5-godišnjem rasporedu sticanja:
15% stiče se u 1st-GOD (15.00% godišnje)
15% stiče se u 2nd-GOD (15.00% godišnje)
15% stiče se u 3rd-GOD (15.00% godišnje)
15% stiče se u 4th-GOD (15.00% godišnje)
40% stiče se u 5th-GOD (40.00% godišnje)
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Comcast, RSU + Options su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)
