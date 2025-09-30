Софтверски Инжењер kompenzacija in New York City Area u Comcast kreće se od $95.8K po year za I do $190K po year za Senior Engineer. Medijana year kompenzacionog paketa in New York City Area iznosi $157K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Comcast. Poslednje ažuriranje: 9/30/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Engineer 1
$95.8K
$90K
$2K
$3.8K
Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Engineer 3
$143K
$127K
$15K
$1.9K
Senior Engineer
$190K
$157K
$23.4K
$9.9K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
15%
GOD 1
15%
GOD 2
15%
GOD 3
15%
GOD 4
40%
GOD 5
U kompaniji Comcast, RSU + Options su podložni 5-godišnjem rasporedu sticanja:
15% stiče se u 1st-GOD (15.00% godišnje)
15% stiče se u 2nd-GOD (15.00% godišnje)
15% stiče se u 3rd-GOD (15.00% godišnje)
15% stiče se u 4th-GOD (15.00% godišnje)
40% stiče se u 5th-GOD (40.00% godišnje)
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Comcast, RSU + Options su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)
