Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

  • Chennai Metropolitan Area

Comcast Софтверски Инжењер Plate u Chennai Metropolitan Area

Софтверски Инжењер kompenzacija in Chennai Metropolitan Area u Comcast kreće se od ₹1.31M po year za II do ₹3.22M po year za Principal Engineer. Medijana year kompenzacionog paketa in Chennai Metropolitan Area iznosi ₹1.33M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Comcast. Poslednje ažuriranje: 9/30/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Engineer 1
I(Početni nivo)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Engineer 2
II
₹1.31M
₹1.29M
₹0
₹19.1K
Engineer 3
III
₹2.26M
₹2.14M
₹0
₹125K
Senior Engineer
₹2.61M
₹2.43M
₹0
₹184K
Prikaži 4 Više nivoa
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove
Plate za praksu

Raspored sticanja

15%

GOD 1

15%

GOD 2

15%

GOD 3

15%

GOD 4

40%

GOD 5

Tip akcija
RSU + Options

U kompaniji Comcast, RSU + Options su podložni 5-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 15% stiče se u 1st-GOD (15.00% godišnje)

  • 15% stiče se u 2nd-GOD (15.00% godišnje)

  • 15% stiče se u 3rd-GOD (15.00% godišnje)

  • 15% stiče se u 4th-GOD (15.00% godišnje)

  • 40% stiče se u 5th-GOD (40.00% godišnje)

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU + Options

U kompaniji Comcast, RSU + Options su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



Uključeni Nazivi

Pošaljite Novi Naziv

Inženjer mašinskog učenja

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Mrežni inženjer

Inženjer osiguranja kvaliteta (QA)

Inženjer podataka

Produkcijski softverski inženjer

DevOps inženjer

Naučni istraživač

ЧПП

The highest paying salary package reported for a Софтверски Инжењер at Comcast in Chennai Metropolitan Area sits at a yearly total compensation of ₹3,219,602. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Comcast for the Софтверски Инжењер role in Chennai Metropolitan Area is ₹1,331,328.

