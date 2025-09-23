Direktorijum kompanija
Comcast
Comcast Административни Асистент Plate

Prosečna Административни Асистент ukupna kompenzacija in United States u Comcast kreće se od $59.3K do $86.3K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Comcast. Poslednje ažuriranje: 9/23/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$68.1K - $77.6K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$59.3K$68.1K$77.6K$86.3K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

$160K

Raspored sticanja

15%

GOD 1

15%

GOD 2

15%

GOD 3

15%

GOD 4

40%

GOD 5

Tip akcija
RSU + Options

U kompaniji Comcast, RSU + Options su podložni 5-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 15% stiče se u 1st-GOD (15.00% godišnje)

  • 15% stiče se u 2nd-GOD (15.00% godišnje)

  • 15% stiče se u 3rd-GOD (15.00% godišnje)

  • 15% stiče se u 4th-GOD (15.00% godišnje)

  • 40% stiče se u 5th-GOD (40.00% godišnje)

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU + Options

U kompaniji Comcast, RSU + Options su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



ЧПП

The highest paying salary package reported for a Административни Асистент at Comcast in United States sits at a yearly total compensation of $86,349. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Comcast for the Административни Асистент role in United States is $59,274.

