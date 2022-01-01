Каталог Компанија
Color
Радите овде? Затражите своју компанију

Color Плате

Распон плата Color је од $114,425 у годишњој укупној компензацији за Analitičar podataka на доњем крају до $278,600 за Menadžer softverskog inženjerstva на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Color. Последње ажурирање: 8/23/2025

$160K

Будите плаћени, не преварени

Преговарали смо о хиљадама понуда и редовно постижемо повећања од 30 хиљада долара+ (понекад 300 хиљада долара+).Нека се ваша плата преговара или ваш животопис прегледан од стране правих стручњака - регрутера који то раде свакодневно.

Softverski inženjer
Median $220K

Full-Stack softverski inženjer

Regrutер
Median $148K
Poslovni analitičar
$144K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Analitičar podataka
$114K
Naučnik podataka
Median $171K
Dizajner proizvoda
$134K
Menadžer proizvoda
$206K
Menadžer softverskog inženjerstva
$279K
Tehnički menadžer programa
$236K
Недостаје вам позиција?

Претражите све плате на нашој страници компензација или додајте своју плату да бисте помогли откључавање странице.


Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Color је Menadžer softverskog inženjerstva at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $278,600. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Color је $171,000.

Издвојени послови

    Нису пронађени истакнути послови за Color

Повезане компаније

  • Balyasny Asset Management L.P.
  • Finix
  • Rubrik
  • Bloomberg
  • BCG
  • Погледајте све компаније ➜

Остали ресурси