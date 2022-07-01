Collectors Plate

Direktorijum kompanija
Plate Collectors kreću se od $149,250 ukupne kompenzacije godišnje za Технички Програм Менаџер na nižem nivou do $450,000 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Collectors. Poslednja izmena: 10/13/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $179K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
Median $450K
Маркетинг
$201K

Продукт Менаџер
$294K
Технички Програм Менаџер
$149K
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Collectors, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

ЧПП

The highest paying role reported at Collectors is Софтверски Инжењеринг Менаџер with a yearly total compensation of $450,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Collectors is $201,000.

Drugi resursi