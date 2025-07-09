Direktorijum kompanija
Cognigy
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

Cognigy Plate

Plate Cognigy kreću se od $67,017 ukupne kompenzacije godišnje za Продукт Менаџер na nižem nivou do $95,337 za Софтверски Инжењер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Cognigy. Poslednja izmena: 9/5/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Солушн Архитекта
Median $93.8K
Продукт Менаџер
$67K
Софтверски Инжењер
$95.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Cognigy je Софтверски Инжењер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $95,337. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Cognigy je $93,765.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Cognigy

Srodne kompanije

  • Spotify
  • Flipkart
  • Google
  • Lyft
  • Uber
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi