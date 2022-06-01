Direktorijum kompanija
Cogent
Cogent Plate

Plate Cogent kreću se od $2,920 ukupne kompenzacije godišnje za Korisnička Podrška na nižem nivou do $163,080 za Arhitekta Rešenja na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Cogent. Poslednja izmena: 11/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Korisnička Podrška
$2.9K
Softverski Inženjer
$15K
Arhitekta Rešenja
$163K

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Cogent je Arhitekta Rešenja at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $163,080. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Cogent je $14,955.

Drugi resursi

