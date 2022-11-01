CodeMettle Plate

Direktorijum kompanija
Plate CodeMettle kreću se od $79,600 ukupne kompenzacije godišnje za Dizajner Proizvoda na nižem nivou do $120,000 za Softverski Inženjer na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u CodeMettle. Poslednja izmena: 11/22/2025

Softverski Inženjer
Median $120K

Ful-stek softverski inženjer

Dizajner Proizvoda
$79.6K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u CodeMettle je Softverski Inženjer sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $120,000. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u CodeMettle je $99,800.

