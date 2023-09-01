Codemagic Plate

Plate Codemagic kreću se od $59,471 ukupne kompenzacije godišnje za Osnivač na nižem nivou do $66,840 za Menadžer Projekta na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Codemagic . Poslednja izmena: 11/22/2025