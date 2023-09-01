Codemagic Plate

Direktorijum kompanija
Plate Codemagic kreću se od $59,471 ukupne kompenzacije godišnje za Osnivač na nižem nivou do $66,840 za Menadžer Projekta na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Codemagic. Poslednja izmena: 11/22/2025

Osnivač
$59.5K
Menadžer Projekta
$66.8K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Codemagic je Menadžer Projekta at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $66,840. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Codemagic je $63,155.

