Codecademy Плате

Распон плата Codecademy је од $32,609 у годишњој укупној компензацији за Softverski inženjer in India на доњем крају до $189,647 за Marketing in United States на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Codecademy. Последње ажурирање: 8/9/2025

$160K

Poslovne operacije
$124K
Naučnik podataka
$146K
Marketing
$190K

Dizajner proizvoda
$161K
Menadžer proizvoda
$119K
Regrutер
$168K
Softverski inženjer
$32.6K
Menadžer softverskog inženjerstva
Median $187K
Недостаје вам позиција?

Претражите све плате на нашој страници компензација или додајте своју плату да бисте помогли откључавање странице.


Често постављана питања

The highest paying role reported at Codecademy is Marketing at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $189,647. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Codecademy is $153,263.

