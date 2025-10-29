Direktorijum kompanija
CMR Surgical
  • Plate
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plate

CMR Surgical Softverski Inženjer Plate

Medijana Softverski Inženjer kompenzacionog paketa in United Kingdom u CMR Surgical iznosi £50.3K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete CMR Surgical. Poslednje ažuriranje: 10/29/2025

Medijanski paket
company icon
CMR Surgical
Software Engineer
Cambridge, EN, United Kingdom
Ukupno godišnje
£50.3K
Nivo
-
Osnovna plata
£50.3K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Godine u kompaniji
3 Godine
Godine iskustva
10 Godine
Koji su karijerni nivoi u CMR Surgical?
Block logo
+£43.6K
Robinhood logo
+£66.9K
Stripe logo
+£15K
Datadog logo
+£26.3K
Verily logo
+£16.5K
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u CMR Surgical in United Kingdom iznosi £86,555 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u CMR Surgical za Softverski Inženjer poziciju in United Kingdom je £46,476.

