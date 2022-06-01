Direktorijum kompanija
CMiC Construction Software
CMiC Construction Software Plate

Plate CMiC Construction Software kreću se od $59,022 ukupne kompenzacije godišnje za Софтверски Инжењер na nižem nivou do $89,276 za Продукт Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u CMiC Construction Software. Poslednja izmena: 10/18/2025

Софтверски Инжењер
Median $59K
Кастомер Сервис
$78.1K
Продукт Менаџер
$89.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u CMiC Construction Software je Продукт Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $89,276. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u CMiC Construction Software je $78,097.

