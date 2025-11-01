Direktorijum kompanija
Clickhouse
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plate

Clickhouse Softverski Inženjer Plate

Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Clickhouse. Poslednje ažuriranje: 11/1/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

€131K - €152K
Germany
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
€121K€131K€152K€169K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Potrebno nam je samo 1 još Softverski Inženjer prijava u Clickhouse da otključamo!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plate za manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražioce posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plate

💪 Doprinesi Vaša plata

Block logo
+€50.7K
Robinhood logo
+€77.8K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.2K
Don't get lowballed

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Clickhouse, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Softverski Inženjer ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Clickhouse in Germany iznosi €169,174 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Clickhouse za Softverski Inženjer poziciju in Germany je €120,838.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Clickhouse

Srodne kompanije

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Square
  • Databricks
  • PayPal
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi