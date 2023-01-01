Direktorijum kompanija
Clickhouse
Clickhouse Plate

Medijana plate Clickhouse je $234,375 za Софтверски Инжењер . Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Clickhouse. Poslednja izmena: 9/7/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $234K
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Clickhouse, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Clickhouse je Софтверски Инжењер sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $234,375. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Clickhouse je $234,375.

