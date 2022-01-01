Каталог Компанија
ClearTax
Радите овде? Затражите своју компанију

ClearTax Плате

Распон плата ClearTax је од $11,907 у годишњој укупној компензацији за Poslovni analitičar на доњем крају до $103,809 за Menadžer softverskog inženjerstva на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније ClearTax. Последње ажурирање: 8/24/2025

$160K

Будите плаћени, не преварени

Преговарали смо о хиљадама понуда и редовно постижемо повећања од 30 хиљада долара+ (понекад 300 хиљада долара+).Нека се ваша плата преговара или ваш животопис прегледан од стране правих стручњака - регрутера који то раде свакодневно.

Softverski inženjer
L1 $25.2K
L2 $39.9K
L3 $58.9K
L6 $95.3K

Backend softverski inženjer

Menadžer proizvoda
Median $16.8K
Menadžer softverskog inženjerstva
Median $104K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Poslovni analitičar
$11.9K
Razvoj poslovanja
$19.8K
Dizajner proizvoda
$30.7K
Menadžer programa
$13K
Недостаје вам позиција?

Претражите све плате на нашој страници компензација или додајте своју плату да бисте помогли откључавање странице.


План стицања права

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

У компанији ClearTax, Грантови акција/удела подлежу 4-годишњем плану стицања права:

  • 25% стиче се у 1st-ГОД (25.00% годишње)

  • 25% стиче се у 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% стиче се у 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% стиче се у 4th-ГОД (2.08% месечно)

Имате питање? Питајте заједницу.

Посетите Levels.fyi заједницу за интеракцију са запосленима из различитих компанија, добијање савета о каријери и више.

Посетите сада!

Често постављана питања

Kõrgeima palgaga roll ClearTax on Menadžer softverskog inženjerstva aastase kogukompensatsiooniga $103,809. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
ClearTax mediaan aastane kogukompensatsioon on $27,941.

Издвојени послови

    Нису пронађени истакнути послови за ClearTax

Повезане компаније

  • Tata Elxsi
  • Revature
  • People Tech Group
  • HashedIn
  • Wissen Technology
  • Погледајте све компаније ➜

Остали ресурси