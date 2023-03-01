Каталог Компанија
CLEAResult
CLEAResult Плате

Распон плата CLEAResult је од $75,117 у годишњој укупној компензацији за Mašinski inženjer на доњем крају до $169,150 за Arhitekta rešenja на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније CLEAResult. Последње ажурирање: 8/24/2025

$160K

Konsultant menadžmenta
$149K
Mašinski inženjer
$75.1K
Menadžer programa
$81.6K

Softverski inženjer
$156K
Arhitekta rešenja
$169K
Tehnički menadžer programa
$153K
Често постављана питања

Najvyššie platená pozícia nahlásená v CLEAResult je Arhitekta rešenja at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $169,150. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v CLEAResult je $150,960.

