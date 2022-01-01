Каталог Компанија
Clearco Плате

Распон плата Clearco је од $77,472 у годишњој укупној компензацији за Prodaja на доњем крају до $188,187 за Marketing на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Clearco. Последње ажурирање: 8/24/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $133K
Naučnik podataka
$104K
Marketing
$188K

Menadžer proizvoda
$146K
Regrutер
$95K
Prodaja
$77.5K
Menadžer softverskog inženjerstva
Median $176K
Често постављана питања

The highest paying role reported at Clearco is 行銷 at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $188,187. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Clearco is $132,641.

