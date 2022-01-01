Каталог Компанија
ClearBank
ClearBank Плате

Распон плата ClearBank је од $152,429 у годишњој укупној компензацији за Menadžer softverskog inženjerstva на доњем крају до $160,219 за Menadžer proizvoda на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније ClearBank. Последње ажурирање: 8/24/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $157K
Menadžer softverskog inženjerstva
Median $152K
Marketing
$153K

Menadžer proizvoda
$160K
Често постављана питања

The highest paying role reported at ClearBank is Menadžer proizvoda at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $160,219. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ClearBank is $154,783.

