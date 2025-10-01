Direktorijum kompanija
Софтверски Инжењер kompenzacija in New York City Area u CLEAR kreće se od $217K po year za Software Engineer II do $353K po year za Staff Software Engineer. Medijana year kompenzacionog paketa in New York City Area iznosi $223K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete CLEAR. Poslednje ažuriranje: 10/1/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Software Engineer I
(Početni nivo)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$217K
$177K
$34.5K
$5.6K
Senior Software Engineer
$268K
$198K
$58.2K
$11.9K
Staff Software Engineer
$353K
$258K
$77.5K
$17.8K
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate za praksu

Raspored sticanja

20%

GOD 1

30%

GOD 2

50%

GOD 3

Tip akcija
RSU

U kompaniji CLEAR, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 20% stiče se u 1st-GOD (20.00% godišnje)

  • 30% stiče se u 2nd-GOD (30.00% godišnje)

  • 50% stiče se u 3rd-GOD (50.00% godišnje)



Uključeni Nazivi

Backend softverski inženjer

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењер poziciju u CLEAR in New York City Area iznosi $352,750 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u CLEAR za Софтверски Инжењер poziciju in New York City Area je $215,000.

