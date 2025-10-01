Medijana Софтверски Инжењер kompenzacionog paketa in India u CLEAR iznosi ₹1.84M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete CLEAR. Poslednje ažuriranje: 10/1/2025
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
20%
GOD 1
30%
GOD 2
50%
GOD 3
U kompaniji CLEAR, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:
20% stiče se u 1st-GOD (20.00% godišnje)
30% stiče se u 2nd-GOD (30.00% godišnje)
50% stiče se u 3rd-GOD (50.00% godišnje)
Uključeni NaziviPošaljite Novi Naziv