CLEAR Плате

Распон плата CLEAR је од $6,651 у годишњој укупној компензацији за Prodaja на доњем крају до $418,000 за Menadžer softverskog inženjerstva на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније CLEAR. Последње ажурирање: 8/24/2025
Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore
I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.
Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?
Претражите све плате на нашој страници компензација или додајте своју плату да бисте помогли откључавање странице.
20%
ГОД 1
30%
ГОД 2
50%
ГОД 3
У компанији CLEAR, RSUs подлежу 3-годишњем плану стицања права:
20% стиче се у 1st-ГОД (20.00% годишње)
30% стиче се у 2nd-ГОД (30.00% годишње)
50% стиче се у 3rd-ГОД (50.00% годишње)
Посетите Levels.fyi заједницу за интеракцију са запосленима из различитих компанија, добијање савета о каријери и више.