Каталог Компанија
CLEAR
Радите овде? Затражите своју компанију

CLEAR Плате

Распон плата CLEAR је од $6,651 у годишњој укупној компензацији за Prodaja на доњем крају до $418,000 за Menadžer softverskog inženjerstva на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније CLEAR. Последње ажурирање: 8/24/2025

$160K

Будите плаћени, не преварени

Преговарали смо о хиљадама понуда и редовно постижемо повећања од 30 хиљада долара+ (понекад 300 хиљада долара+).Нека се ваша плата преговара или ваш животопис прегледан од стране правих стручњака - регрутера који то раде свакодневно.

Softverski inženjer
Software Engineer II $217K
Senior Software Engineer $268K

Backend softverski inženjer

Menadžer softverskog inženjerstva
Median $418K
Dizajner proizvoda
Median $188K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Menadžer proizvoda
Median $250K
Tehnički menadžer programa
Median $200K
Menadžer poslovnih operacija
$72.4K
Korisnička podrška
$42K
Naučnik podataka
$201K
Marketing
$121K
Regrutер
$191K
Prodaja
$6.7K
Analitičar sajber bezbednosti
$113K
Недостаје вам позиција?

Претражите све плате на нашој страници компензација или додајте своју плату да бисте помогли откључавање странице.


План стицања права

20%

ГОД 1

30%

ГОД 2

50%

ГОД 3

Тип акције
RSU

У компанији CLEAR, RSUs подлежу 3-годишњем плану стицања права:

  • 20% стиче се у 1st-ГОД (20.00% годишње)

  • 30% стиче се у 2nd-ГОД (30.00% годишње)

  • 50% стиче се у 3rd-ГОД (50.00% годишње)

Имате питање? Питајте заједницу.

Посетите Levels.fyi заједницу за интеракцију са запосленима из различитих компанија, добијање савета о каријери и више.

Посетите сада!

Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у CLEAR је Menadžer softverskog inženjerstva са годишњом укупном компензацијом од $418,000. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у CLEAR је $191,453.

Издвојени послови

    Нису пронађени истакнути послови за CLEAR

Повезане компаније

  • T-Mobile
  • Root Insurance
  • Harmonic
  • Aruba
  • Visa
  • Погледајте све компаније ➜

Остали ресурси