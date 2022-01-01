Каталог Компанија
Clear Street
Clear Street Плате

Распон плата Clear Street је од $112,435 у годишњој укупној компензацији за Informatičar (IT) на доњем крају до $323,339 за Softverski inženjer на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Clear Street. Последње ажурирање: 8/20/2025

$160K

Softverski inženjer
L3 $214K
L4 $231K
L5 $323K

Backend softverski inženjer

Finansijski analitičar
$284K
Informatičar (IT)
$112K

План стицања права

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акције
RSU

У компанији Clear Street, RSUs подлежу 4-годишњем плану стицања права:

  • 25% стиче се у 1st-ГОД (25.00% годишње)

  • 25% стиче се у 2nd-ГОД (25.00% годишње)

  • 25% стиче се у 3rd-ГОД (25.00% годишње)

  • 25% стиче се у 4th-ГОД (25.00% годишње)

Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Clear Street је Softverski inženjer at the L5 level са годишњом укупном компензацијом од $323,339. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Clear Street је $231,000.

