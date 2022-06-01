Каталог Компанија
Clear Capital Плате

Распон плата Clear Capital је од $44,880 у годишњој укупној компензацији за Korisnička podrška на доњем крају до $150,000 за Softverski inženjer на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Clear Capital. Последње ажурирање: 8/24/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $150K
Poslovni analitičar
$64.3K
Korisnička podrška
$44.9K

Menadžer proizvoda
$141K
Tehnički menadžer programa
$137K
Често постављана питања

The highest paying role reported at Clear Capital is Softverski inženjer with a yearly total compensation of $150,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Clear Capital is $136,554.

