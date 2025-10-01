Direktorijum kompanija
Clark Associates
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

  • Harrisburg-Lncstr-Leb-York Area

Clark Associates Софтверски Инжењер Plate u Harrisburg-Lncstr-Leb-York Area

Medijana Софтверски Инжењер kompenzacionog paketa in Harrisburg-Lncstr-Leb-York Area u Clark Associates iznosi $85K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Clark Associates. Poslednje ažuriranje: 10/1/2025

Medijanski paket
company icon
Clark Associates
Software Engineer
Lititz, PA
Ukupno godišnje
$85K
Nivo
Mid
Osnovna plata
$85K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u kompaniji
4 Godine
Godine iskustva
6 Godine
Koji su karijerni nivoi u Clark Associates?

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove
Plate za praksu

Doprinesi

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Софтверски Инжењер ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

Uključeni Nazivi

Pošaljite Novi Naziv

Full-Stack softverski inženjer

ЧПП

El paquete salarial más alto reportado para un Софтверски Инжењер en Clark Associates in Harrisburg-Lncstr-Leb-York Area tiene una compensación total anual de $138,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Clark Associates para el puesto de Софтверски Инжењер in Harrisburg-Lncstr-Leb-York Area es $80,000.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Clark Associates

Srodne kompanije

  • Tesla
  • Amazon
  • Intuit
  • Uber
  • Spotify
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi