Clarivate Analytics Дата Сајентист Plate u Greater Barcelona Area

Medijana Дата Сајентист kompenzacionog paketa in Greater Barcelona Area u Clarivate Analytics iznosi €71.3K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Clarivate Analytics. Poslednje ažuriranje: 10/1/2025

Medijanski paket
company icon
Clarivate Analytics
Data Scientist
Barcelona, CT, Spain
Ukupno godišnje
€71.3K
Nivo
Senior
Osnovna plata
€64K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€7.3K
Godine u kompaniji
1 Godina
Godine iskustva
5 Godine
Koji su karijerni nivoi u Clarivate Analytics?

€142K

Najnoviji podaci o platama
Dodaj накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Doprinesi

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Дата Сајентист poziciju u Clarivate Analytics in Greater Barcelona Area iznosi €77,416 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Clarivate Analytics za Дата Сајентист poziciju in Greater Barcelona Area je €72,692.

